Ne anlaşması bu bir işgal projesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele ediyoruz.Birileri hala Suriye'de ne yaptığımızı, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuzu, Libya'da ne aradığımızı anlamıyorsa da milletimiz her şeyin farkındadır. 28 Ocak tarihi Misak-ı Milli beyannamesinin açıklanışının 100'üncü yıldönümüdür. Lafa gelince cumhuriyetçiliği kimseye bırakmayanların Misak-ı Milli ruhundan habersiz olduklarının en somut ispatı bugün takip ettikleri siyasettir.Misak-ı Milli ile Mondros'u yırtıp atmıştık. Bugün yürüttüğümüz siyasetle de bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.Bugün Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sürekli ve sistematik bir şekilde Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturma gayretleri olduğunu biliyoruz. Karşımızda çoğu da ülkemizde üretilen yalan yanlış bilgiler üzerinden Türkiye'yi ve Türk milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor. Bunun içinde Ermeni lobisi var, Rum lobisi var, PKK, FETÖ, DEAŞ var.Bakıyorsunuz, Filistin'de kadınlar, eşinin silahlarla özellikle sürüklendiğini görünce ona sarılmak istiyor. Ama İsrail'in o malum tipleri, silahla, tekme tokat gelip o kadınların üzerine gidiyor. Hani bunların kadın hakları, hani bunların kadınlara saygısı? Yeri geldiği zaman İsrail'e karşı bu kadar müşfik davrananlar, İsrail'in bu zulmüne karşı, bu attığı adımlara karşı, zalimce takındığı bu tavırlara karşı niye sessiz duruyorlar?Şimdi yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir. BM Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştim. 1947 yılında Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünkü Filistin'e bakıyorsunuz, tamamen yer değiştirmiş. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki Filistin'e yeni haklar getiriyoruz. Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız ya, hayatınız bunlarla geçmiş.Bir taraftan Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarındakilere hitap ediyorlar, oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugünkü (dün) MGK toplantımızda da açıkladığımız basın açıklamasında özellikle bu konuya değindik. Bizim Türk milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse bizim de bugün bakışımız odur.Kudüs, satılık değildir. Kimse bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın deme edepsizliğine de girmesin. Ben inanıyorum ki, binlerce Filistinli kardeşim oradaki bu mücadeleyi kanları pahasına yine vermeye devam edecektir, bizler de buna hazırız.Almanya'nın caddelerinde, sokaklarında PKK'lı teröristler, DEAŞ, FETÖ cirit atıyor. Lafı geldiğinde DEAŞ'lılar sizde diyorlar. Utanın, utanın. Biz DEAŞ'lıları El Bab'da anında derdest ettik.Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız. Resmi beyanların ve kanalların kamuoyu oluşturmadaki etkisi, sivil inisiyatiflere göre daha sınırlı kalıyor. Medya mensuplarımız başta olmak üzere sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin her alandaki duruşunu doğru bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşımalıyız.Törende Turkuvaz Medya'ya üç ödül verildi. Yılın Köşe Yazarı Ödülü gazetemiz yazarı Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, Yılın Televizyon Genel Yayın Yönetmeni Ödülü A Haber'den Abdülhalik Çimen'e, Yılın Yabancı Dilde Yayın Yapan Gazetesi Ödülü Daily Sabah'a verildi.

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