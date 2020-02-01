Belediye başkanına terör propagandasından suç duyurusu

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CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ilçede düzenlenen bir kongrede bölücülük ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP Menemen İlçe Başkanı'nın seçildiği ilçe kongresinde skandal bir konuşma yaptı. Aksoy, "Biz Kılızdere'de öldürülen Mahir'iz, Biz Diyarbakır Cezaevi'nde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz" dedi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, Serdar Aksoy hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yüksel, Aksoy'un Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya hakkındaki sözlerinin bu kişilerin terör eylemlerini övücü nitelikte olduğunu belirterek, "Bu sözler açıkça terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturur. Biz de bu ülkenin vatandaşları olarak üstümüze düşeni Semih Şahin yaptık" diye konuştu.