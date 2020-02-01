İletışim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarılan ve yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı. Altun, "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temenniler ortak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadesini kullandı. Videoda, Çelik'e nasıl olduğunu ve sağlık durumunu soran Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik" diye konuştu. Erdoğan, videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başından itibaren deprem bölgesinde çok büyük mücadele verdiklerine işaret etti. Azize Çelik yoğun bakımda olduğu sırada kendisini ziyarete gelen Erdoğan'ı görememenin üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan ise "İnşallah ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde görüşürüz" karşılığını verdi. Görüşmeden duyduğu heyecanı dile getiren Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah herkesten razı olsun" dedi. Çelik'in heyecanını "Kalbim çok çarpıyor" sözleriyle ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Çarpmayan kalp olur mu?" diye espri yaptı. Erdoğan, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ile de telefonda görüşerek, göz aydınlığı dileğini iletti. ANKARAAzize Çelik ile ailesi tedavilerinin ardından, depremde evleri yıkılmasından dolayı hak sahibi olmaları nedeniyle TOKİ Başkanlığı'nca kendilerine verilen daireye yerleşti. Azize Çelik, "Cumhurbaşkanımız ve eşini yeni evimizde ağırlamak istiyorum" dedi.

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