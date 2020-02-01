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Skandal paylaşıma suç duyurusu

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Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
FETÖ'NÜN kapatılan operasyon gazetesi Taraf'ta bir dönem köşe yazarlığı da yapan firari Sevan Nişanyan'ın 25 Ocak'ta 6.8 şiddetindeki depremi yaşayan Elazığlılara yönelik Twitter hesabından yaptığı iğrenç paylaşımlar adliyelik oldu. Yurt dışına kaçan Nişanyan, "Elazığ Tr'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak... kentidir. 'Bunlar yaşamalı, kurtarılmalı' diyenler suça ortak oluyorlar" diye yazmıştı. Avukat Batuhan Demircan, tepki çeken paylaşımla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Demircan, savcılığa verdiği dilekçede Nişanyan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayrımcılık" suçlarından yargılanmasını talep etti.
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Skandal paylaşıma suç duyurusu
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