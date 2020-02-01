Türkiye’de koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün koronavirüs salgını ve Türkiye'de alınan tedbirlerle ilişkin Birim Kurulu'nu topladı. Kurul toplantısının ardından Bakan Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca şunları söyledi:Dünyanın büyük kısmı bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz tedbirlerimizi adım adım harekete geçirdik. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemlerini devreye soktuk. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin'e seyahat etmiş, Çin'den ülkemize gelip şikâyeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz. Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Çok hassas bir şekilde konuya yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazlaydı. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak "koronavirüs" tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı.Bakanlığın bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemeli.Çin'den gelen yük gemileri olabiliyor. Tüm gemilerin tabi olduğu sıkı önlemlerle gerekli önlemleri aldığımızı söylemek istiyorum. Koca, Çapa Tıp Fakültesi'ne halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada ise "Hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır" dedi.ÇIN'DE Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınında can kaybı 213, etkilenenlerin sayısı 9 bin 693'e çıktı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Dünya genelinde Tayland'da 14, Japonya ve Güney Kore'de 11'er, Singapur'da 10, Avustralya'da 9 Malezya'da 8, ABD'de 6, Fransa ve Almanya'da 5'er, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Kanada'da 3, Vietnam'da 2, İsveç, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya ve Hindistan'da birer vaka tespit edildi. İtalya 2 Çinli turistte koronavirüs tespit edilince OHAL ilan etti. İngiltere ve Rusya'da ise ilk kez 2'şer kişide koronavirüs çıktı.THY, Çin'e uçak seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu. İran, Kenya, Pakistan, Rus Ural Havayolları ve ABD'li Delta ve American Airlines da seferlerini askıya aldı. Çin farklı ülkelerdeki Vuhanlılar'ı ülkeye geri getirme kararı aldı. El Salvador, Kuveyt ve Filipinler, Çin'den gelenlerin ülkeye geçici süreliğine alınmayacağı bildirildi. Almanya, Vuhan'daki 100'e yakın vatandaşını tahliye edecek. Güney Kore, Çin'de yaşayan 368 vatandaşını ülkeye getirerek karantina altına aldı.DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgınıyla ilgili olarak kürecel acil durum ilan etti. İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil durum ilan edilmesinin nedeninin "Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar" olduğunu söyledi. Ghebreyesus, virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyduklarını belirtti. DSÖ 2009'da domuz gribi, 2014'te çocuk felci, 2016'da Zika, 2014 ve 2019'dea ise Ebola nedeniyle acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanı ülkeleri salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya, kaynakları ortak kullanmaya teşvik ediyor.ÇİN'in Vuhan kentindeki 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı Koca Yusuf, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti. Uçakta 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibi yer alıyor. 49 kişi, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'daki bir hastanede 14 gün karantinada tutulacak.Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan müşahede odası, negatif basınçlı sedyenin bulunduğu ambulans ve termal kamera uygulamasını inceledi.

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