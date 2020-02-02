CHP’li Başkan engelli anneyi işsiz, parasız ve evlatsız bıraktı

Adana'da Ceyhan Belediyesi'nde 2016'da engelli kadrosunda işe giren iki çocuk annesi Derya Sönmez (44) önce çağrı merkezinde, daha sonra belediyeye ait spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

ŞEREF SÖZÜ VERDİ ENGELLİ ANNEYİ İŞTEN ATTI!

31 Mart seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Kadir Aydar, işçiler ile toplantı yapıp, "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size namus ve şeref sözü veriyorum" dedi. Ancak iki gün sonra Aydar 'Masalarda oturacak yer yok' diyerek 269 kişinin işine son verdi. Ancak ardından 332 kişiyi işe aldı!