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’li Başkan engelli anneyi işsiz, parasız ve evlatsız bıraktı

'da yaşanan aile dramı yürekleri dağladı. 'nin 'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın işten attığı engelli Derya Sönmez, parasızlıktan 13 yaşındaki kızı İlennur'u sevgi evine bırakmak zorunda kaldı. Sönmez "Kızıma tekrar kavuşmak için iş istiyorum" dedi. CHP'li Başkanın ise duruma kör, sağır ve dilsiz olması tepki çekti.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 13:18 ABONE OL
CHP’li Başkan engelli anneyi işsiz, parasız ve evlatsız bıraktı

'da 'nde 2016'da engelli kadrosunda işe giren iki çocuk annesi Derya Sönmez (44) önce çağrı merkezinde, daha sonra belediyeye ait spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

ŞEREF SÖZÜ VERDİ ENGELLİ ANNEYİ İŞTEN ATTI!

31 Mart seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan 'li Kadir Aydar, işçiler ile toplantı yapıp, "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size namus ve şeref sözü veriyorum" dedi. Ancak iki gün sonra Aydar 'Masalarda oturacak yer yok' diyerek 269 kişinin işine son verdi. Ancak ardından 332 kişiyi işe aldı!

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CHP’li Başkan engelli anneyi işsiz, parasız ve evlatsız bıraktı
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