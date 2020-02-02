Koca Yusuf gibi güçlü

Sağlık Bakanlığı'nca planlanan nakliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Koca Yusuf isimli A400M tipi askeri kargo uçağı, 32'si Türk 42 kişiyi koronavirüsün kalbi Çin'den alarak dün akşam Ankara'ya döndü.Etimesgut Havaalanı'na saat 21.00'de iniş yapan uçak, alınan tedbirler çerçevesinde hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulurken, KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapıldı. Meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda da uçaktakiler için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirildi.Daha sonra uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. 62 kişi, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı salimen getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yolcularımızın hiçbirinde hastalık belirtisi ve şüphe bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımızın ve kardeş ülke vatandaşlarımızın sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler. Hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bir hastanemizi temin ettik" dedi.Ambulans uçağa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetleri'nin Koca Yusuf isimli uçağına 32'si Türk 42 kişinin bindirilme anı ise böyle görüntülendi. Çin'den tahliye edilenler bebek arabalı bir çocuğun da olması dikkat çekti. Özel kıyafetler giyen sağlık ekibi yolculuk öncesi sağlık taraması işlemi gerçekleştirdi. Yolculardan hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı.Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmeden önce tedbir alındığını belirterek, "Olaya ilk günden itibaren ciddi bir şekilde yaklaştık. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanılmadı. Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Süreci kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını da söyledi.Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Etimesgut Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın hiçbirisinde bu virüsle alakalı herhangi bir vaka yok" bilgisini verdi.Milli Savunma Bakanlığı da uçağın Ankara'ya inişinin ardından "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Uçağımız 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi" mesajını paylaştı.Türkiye'nin Çin'e askeri kargo uçağıyla gönderdiği tıbbi malzeme yardımı, ülke basınında yer bulurken, sosyal medya kullanıcıları Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Çin'in önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, konuyla ilgili haberinde Türkiye'nin yardımlarını överken Çinli sosyal medya kullanıcılarından David Zhou, "Teşekkürler Türkiye, kara gün dostu. Türkiye, Çin halkının gerçek dostudur" mesajını paylaştı. Çinli bir başka sosyal medya kullanıcısı Wang Şinpo da "Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, teşekkürler Türk halkı" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra aralarında Türkçe de yazılan çok sayıda "teşekkür ederim" mesajı paylaşıldı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Çin'e gönderdiği tıbbi malzemeler arasında 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunuyor.Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın güvenliği için olağanüstü emek sarf ettik. Gururla söylüyorum ki; Türkiye, dünyanın her yerinde var gücüyle vatandaşlarının yanında olan güçlü bir devlettir" ifadelerini kullandı.Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Gürcistan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağıyla tahliyesi için Türkiye'ye teşekkür etti. Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan vatandaşlarını Vuhan'dan tahliye ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu tür destek eylemleri, iki ülke arasında var olan güçlü ortaklığı ve dayanışmayı daha da güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, vatandaşlarını Çin'den tahliye eden Türkiye'ye teşekkür etti.

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