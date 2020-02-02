Son dakika: Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması

"ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS HASTASI YOKTUR"

Ülkemizde şu ana kadar Yeni Koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Dün ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de virüse rastlanmamıştır.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARIMIZDA HASTALIK BELİRTİSİ YOKTUR

Türkiye Cumhuriyeti olarak önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için seferber etmiş durumdayız. Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs açıklaması "Ülkemizde hastalık görülmemiştir"

UÇAK PERSONELİ DAHİL TAMAMINI İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Tahliye edilen kişiler uzun süredir Çin'de olup izole durumdaydılar. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca onların gözetim altında tutulmasına karar verilmiştir. Uçak mürettebatı dahil uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir. Herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur.

OKULLARIMIZ YA DA PANİĞE GEREK YOK

Okullarımızla ilgili panik oluşturacak bir durum yoktur. Sadece ellerin düzenli yıkanmasına, hapşırma vs. gibi durumlarda hijyene önem vermeye, tedbirli olmaya devam etmeliler.

Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak. Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim.

TÜM TESTLER NEGATİF ÇIKMIŞTIR

Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."