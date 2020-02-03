89 şehidin kanı yerde kalmadı

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İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK tükenme noktasına geldi. Son 13 ayda Kandil'in beyin takımında yer alan 17 teröristin de aralarında bulunduğu 86 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 12'si İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride, 2'si 3 milyon lira ödülle mavi kategoride, biri ise 1 milyon ödülle turuncu kategoride, 2'si de 500 bin ödülle gri kategoride aranıyordu. Aralarında PKK ve Kadın Yapılanması YJA-STAR'ın yöneticileri ile bölge ve kamp sorumlularının yer aldığı teröristler, 89 şehidin katili olarak aranıyordu. İşte yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilen o teröristlerden bazıları:* PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten üst düzey kadın terörist "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin 19 Kasım 2019'da etkisiz hale getirildi. 23 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda bulunan kadın terörist kırmızı kategoride aranıyordu.* Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kuzeni olan ve "kırmızı" kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.* Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 5 Kasım 2019'da düzenlenen harekâtta Kırmızı kategoride aranan "Tekoşer Zagros" kod adlı Müsluh İke etkisiz hale getirildi. İke, 30 yıldır örgüt içindeydi. Şemdinli ve Çukurca'da 17 şehidin katiliydi.* Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 24 Ekim 2019'da düzenlenen hava harekatında kırmızı listede aranan örgütün kadın yapılanması YJASTAR yöneticisi "Gülçiya Botan " kod adlı Servet Aydın ve Gare kampı sorumlusu olan "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi. Aydın ve Yaşar Diyarbakır kırsalında 9 şehidin katiliydiler.