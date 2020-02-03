Dinamik kadro güçlü sağlık örgütü tecrübe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 6'ncı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın sözlerinin satırbaşları:
* Bakanlığımız Bilim Kurulu'nca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama yapmıştır. Bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Vuhan kenti olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz.
* Dünya'da 15 yaş altında bir vaka bulunmamakta. Ölümler daha ziyade 65 yaş üzerinde olmakta. Ülkemizde ise şu ana kadar hiçbir vatandaşımızda koronavirüs vakası yok. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarı'mızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların hepsinin sonucu negatif çıktı.
* 'Koca Yusuf' uçağıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlarımızın hiç birinde hastalık belirtisi yok. Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak amacıyla 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmelerine karar verildi. Uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmekte. Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılmakta. İlk numunelerin hepsi alındı. Gözetim altındaki 62 kişinin sağlık durumu iyi.
AİLELER TEDİRGİN OLMASIN
* Okullar (bugün) açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak malum kış aylarındayız. Solunum yolları enfeksiyonları görülmekte. Sınıflar sık havalandırılmalı. Eller sık yıkanmalı. Kirli ellerle göz bunu ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalı. Öksürüldüğünde ağız ve burun kapatılmalı. Kağıt mendil kullanılınca çöpe atılmalı. Hasta öğrenciler evde istirahat etmeli. Bol sıvı, meyve ve sebze tüketilmeli.
SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Bu arada Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan uçakla getirilenlerin karantinaya alındığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Koca şunları kaydetti: "15 yaş altı 5 çocuğumuz var. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntıları olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse, bunu da rahatlıkla yapabiliriz. Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın (bugün) çıkmış olacak. Şu ana kadar çıkanlar negatif."
TOPLUM SAĞLIĞI VE SINIR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HAZIRLIKLAR İYİ YAPILDI
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman:
Türkiye'de
hekimler, hastaneler koronavirüse
karşı hazır. Sağlık Bakanlığı da alınması
gereken önlemleri aldı. Olumlu
adımlar atıldığını görüyoruz.
Klinik Mikrobiyoloji Uzman Derneği Başkanı Prof. Selda Erensoy:
Biz
hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kuşkulu
olgular çıktığında örnek transferinin
nasıl yapılacağı konusunda Türkiye'deki
mikrobiyoloji laboratuvarları
yetkin ve başarılı. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji
Referans Laboratuvarı, yapılması
gerekenler konusunda baştan beri
hazırlığını yaptı. Toplum sağlığı açısından
bakınca da sınır güvenliği yönünden
Türkiye hazırlıklarını yaptı. Sınırda
ateş
taraması, bulgusu olanların kuşkulu
öyküyle birlikte değerlendirilmesi ve
karantinaya alınması şeklinde önlemler
alındı. Hemen arkasından yapılması
gerekenleri de kılavuz şeklinde
yayınladı. Bu yüzden hazırlıklı olunduğunu
düşünüyoruz.
Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Gaye Usluer:
Koronavirüs Bilim Kurulu işinin
ehli uzmanlardan oluştu ve doğru
çalışmalar yaptı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara:
Bizim ülkemiz için maskeyi takmamızı
gerektirecek bir durum söz konusu
değil. Çin'de görülen bir enfeksiyonun
Türkiye'ye nasıl gelebileceği,
hangi koşullarda gelebileceği, gelirse
de nasıl geleceği ve nereden geleceğine
yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Risklerimizi de belirledik. Çalışmaların
ilk basamağı virüsün Türkiye'ye
girişini önlemeye dönük
yapılan çalışmalar oldu.
Tüm il ve ilçelerde hastaneler
bulaşma ihtimaline
karşı planlarını
yapmış, hazır
vaziyette.