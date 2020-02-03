Dinamik kadro güçlü sağlık örgütü tecrübe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 6'ncı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın sözlerinin satırbaşları:* Bakanlığımız Bilim Kurulu'nca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama yapmıştır. Bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Vuhan kenti olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz.* Dünya'da 15 yaş altında bir vaka bulunmamakta. Ölümler daha ziyade 65 yaş üzerinde olmakta. Ülkemizde ise şu ana kadar hiçbir vatandaşımızda koronavirüs vakası yok. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarı'mızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların hepsinin sonucu negatif çıktı.* 'Koca Yusuf' uçağıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlarımızın hiç birinde hastalık belirtisi yok. Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak amacıyla 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmelerine karar verildi. Uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmekte. Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılmakta. İlk numunelerin hepsi alındı. Gözetim altındaki 62 kişinin sağlık durumu iyi.* Okullar (bugün) açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak malum kış aylarındayız. Solunum yolları enfeksiyonları görülmekte. Sınıflar sık havalandırılmalı. Eller sık yıkanmalı. Kirli ellerle göz bunu ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalı. Öksürüldüğünde ağız ve burun kapatılmalı. Kağıt mendil kullanılınca çöpe atılmalı. Hasta öğrenciler evde istirahat etmeli. Bol sıvı, meyve ve sebze tüketilmeli.Bu arada Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan uçakla getirilenlerin karantinaya alındığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Koca şunları kaydetti: "15 yaş altı 5 çocuğumuz var. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntıları olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse, bunu da rahatlıkla yapabiliriz. Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın (bugün) çıkmış olacak. Şu ana kadar çıkanlar negatif."Türkiye'dehekimler, hastaneler koronavirüsekarşı hazır. Sağlık Bakanlığı da alınmasıgereken önlemleri aldı. Olumluadımlar atıldığını görüyoruz.Bizhazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kuşkuluolgular çıktığında örnek transferininnasıl yapılacağı konusunda Türkiye'dekimikrobiyoloji laboratuvarlarıyetkin ve başarılı. Sağlık BakanlığıHalk Sağlığı Genel Müdürlüğü MikrobiyolojiReferans Laboratuvarı, yapılmasıgerekenler konusunda baştan berihazırlığını yaptı. Toplum sağlığı açısındanbakınca da sınır güvenliği yönündenTürkiye hazırlıklarını yaptı. Sınırdaateştaraması, bulgusu olanların kuşkuluöyküyle birlikte değerlendirilmesi vekarantinaya alınması şeklinde önlemleralındı. Hemen arkasından yapılmasıgerekenleri de kılavuz şeklindeyayınladı. Bu yüzden hazırlıklı olunduğunudüşünüyoruz.Koronavirüs Bilim Kurulu işininehli uzmanlardan oluştu ve doğruçalışmalar yaptı.Bizim ülkemiz için maskeyi takmamızıgerektirecek bir durum söz konusudeğil. Çin'de görülen bir enfeksiyonunTürkiye'ye nasıl gelebileceği,hangi koşullarda gelebileceği, gelirsede nasıl geleceği ve nereden geleceğineyönelik değerlendirmeler yapıldı.Risklerimizi de belirledik. Çalışmalarınilk basamağı virüsün Türkiye'yegirişini önlemeye dönükyapılan çalışmalar oldu.Tüm il ve ilçelerde hastanelerbulaşma ihtimalinekarşı planlarınıyapmış, hazırvaziyette.

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