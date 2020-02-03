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Dinamik kadro güçlü sağlık örgütü tecrübe

Sağlık Bakanı : Türkiye olarak koronavirüse karşı çok önce harekete geçen ve tedbirlerini alan ülkelerden biriyiz. Ülkemizde hastalık görülmemiştir. , Türkiye’yi takdir etti

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Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Dinamik kadro güçlü sağlık örgütü tecrübe
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 6'ncı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın sözlerinin satırbaşları:
* Bakanlığımız Bilim Kurulu'nca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama yapmıştır. Bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Vuhan kenti olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz.
* Dünya'da 15 yaş altında bir vaka bulunmamakta. Ölümler daha ziyade 65 yaş üzerinde olmakta. Ülkemizde ise şu ana kadar hiçbir vatandaşımızda koronavirüs vakası yok. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarı'mızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların hepsinin sonucu negatif çıktı.
* 'Koca Yusuf' uçağıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlarımızın hiç birinde hastalık belirtisi yok. Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak amacıyla 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmelerine karar verildi. Uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmekte. Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılmakta. İlk numunelerin hepsi alındı. Gözetim altındaki 62 kişinin sağlık durumu iyi.

AİLELER TEDİRGİN OLMASIN
* Okullar (bugün) açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak malum kış aylarındayız. Solunum yolları enfeksiyonları görülmekte. Sınıflar sık havalandırılmalı. Eller sık yıkanmalı. Kirli ellerle göz bunu ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalı. Öksürüldüğünde ağız ve burun kapatılmalı. Kağıt mendil kullanılınca çöpe atılmalı. Hasta öğrenciler evde istirahat etmeli. Bol sıvı, meyve ve sebze tüketilmeli.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Bu arada Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan uçakla getirilenlerin karantinaya alındığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Koca şunları kaydetti: "15 yaş altı 5 çocuğumuz var. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntıları olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse, bunu da rahatlıkla yapabiliriz. Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın (bugün) çıkmış olacak. Şu ana kadar çıkanlar negatif."

TOPLUM SAĞLIĞI VE SINIR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HAZIRLIKLAR İYİ YAPILDI
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman: Türkiye'de hekimler, hastaneler koronavirüse karşı hazır. Sağlık Bakanlığı da alınması gereken önlemleri aldı. Olumlu adımlar atıldığını görüyoruz.
Klinik Mikrobiyoloji Uzman Derneği Başkanı Prof. Selda Erensoy: Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kuşkulu olgular çıktığında örnek transferinin nasıl yapılacağı konusunda Türkiye'deki mikrobiyoloji laboratuvarları yetkin ve başarılı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, yapılması gerekenler konusunda baştan beri hazırlığını yaptı. Toplum sağlığı açısından bakınca da sınır güvenliği yönünden Türkiye hazırlıklarını yaptı. Sınırda ateş taraması, bulgusu olanların kuşkulu öyküyle birlikte değerlendirilmesi ve karantinaya alınması şeklinde önlemler alındı. Hemen arkasından yapılması gerekenleri de kılavuz şeklinde yayınladı. Bu yüzden hazırlıklı olunduğunu düşünüyoruz.
Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Gaye Usluer: Koronavirüs Bilim Kurulu işinin ehli uzmanlardan oluştu ve doğru çalışmalar yaptı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Bizim ülkemiz için maskeyi takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çin'de görülen bir enfeksiyonun Türkiye'ye nasıl gelebileceği, hangi koşullarda gelebileceği, gelirse de nasıl geleceği ve nereden geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Risklerimizi de belirledik. Çalışmaların ilk basamağı virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye dönük yapılan çalışmalar oldu. Tüm il ve ilçelerde hastaneler bulaşma ihtimaline karşı planlarını yapmış, hazır vaziyette.

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Dinamik kadro güçlü sağlık örgütü tecrübe
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