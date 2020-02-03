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İstanbul adliyesinde seri yargılama başladı

Yargıda, 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlanan ‘seri muhakeme usulü’ kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 500’e yakın dosya hızla karara bağlandı. Aylarca mahkemelerde yargılaması yapılacak olan bu dosyalar, bir günde tamamlandı.

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Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 09:43 ABONE OL
İstanbul adliyesinde seri yargılama başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugüne kadar 'seri muhakeme usulü' çerçevesindeki suçlara ilişkin 2 bin 228'e yakın dosya geldi. Başsavcılıkta oluşturulan 'Seri Muhakeme Bürosu'nda' görevli savcılara gönderilen dosyaların 500'üne yakınında, seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirilen şüphelilere, usulün uygulanması teklifinde bulunuldu.

Şüphelilerin teklifi kabul ettiği bu dosyalarda usul kapsamında talepname düzenlenerek dosyalar karara çıkarıldı. Savcılar toplam 144 dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken usulün uygulanması kabul edilmeyen 7 dosya için ise iddianame düzenlenerek dava açıldı.

SERİ MUHAKEME, BİR GÜNDE KARAR VERİYOR

Mühür bozma suçunu işlediği kabul eden şüpheliye, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapılsaydı 6 ay hapis cezası verilecekken Seri Muhakeme yoluyla 3 aya indirildi. Trafik güveliğini tehlikeye sokan başka bir şüpheli ise 2 ay 15 gün hapse mahkûm edilip cezası 1500 TL adli para cezasına çevrildi.
Başka bir dosyada ise, Ruhsatsız silah bulundurma suçunu işleyen şüpheli de suçunu kabul ettiği için mahkemede 2 yıl hapse ve 1500 TL adli para cezasına çarptırılacakken, 1 yıl hapse mahkum edilip, 300 TL adli para cezası verildi. Aylarca yargılaması yapılacak olan bu dosyalar bir günde karara bağlandı.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Yargı usul sisteminin sadeleştirilmesi ve ceza uyuşmazlıklarının hızla çözülmesini sağlamak üzere getirilen seri muhakeme usulünde, kapsamlı olmayan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Buna göre, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde, savcı, suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirliyor. Belirlenen hapis cezası, savcı tarafından koşulları bulunması halinde TCK'ye göre seçenek yaptırımlara çevrilebiliyor ya da erteleniyor.

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İstanbul adliyesinde seri yargılama başladı
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