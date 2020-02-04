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'da operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

'da satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 17:40 ABONE OL
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 146 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap, 825 gram esrar, 920 gram Afyon sakızı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira ele geçirildi.

Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü Afganistan uyruklu 12 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, biri Afganistan uyruklu 5'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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