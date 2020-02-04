AK Parti'de MYK toplantısı... Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Hem kendi vatandaşlarımız hem de talep eden komşu ülkelerin vatandaşlarını getirdik. Yüksek bir koordinasyonlar vatandaşlarının can emniyetini sağlayacak bir operasyona imza attı. Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı.

İDLİB'DE REJİM SALDIRILARI:



Rejim mutabakat uygun davranmamıştır. Türkiye, Astana mutabakatları çerçevesinde garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır. Rus tarafına iki defa bilgi verilmiştir. Rusya tarafının 'bize haber verilmedi' bilgisi doğru değildir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru imha edildi. Karşılık verilmeye devam edilecek.

İNGİLTERE'NİN BREXIT KARARI

Avrupa hep Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere odaklanmıştı. Şimdi iç krizlerle uğraşıyorlar. Burada kilit kelime reformdur. AB dağılma gibi bir tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Türkiye ile ilgili olarak AB gerçekten kapsayıcı bir tutum ortaya koysaydı bu sıkıntıları yaşamayacaktı.



Bugün görünmez Berlin Duvarlarını inşa edenler olduğunu görüyoruz. Umarız Avrupa bu Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI



Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Planı' bir işgal planıdır. Bu plana ilk tepki koyan ülke Türkiye'dir. Genel tepki bu planın müzakere edilsin yönünde orta yolcu bir tavırdı. Türkiye'nin tavrının ardından daha net tavırlar gelmeye başladı. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Bunun da uluslararası anlaşmalarla teminatı yapılmış şekilde ilerlemesi gerekir..

FETÖ İLE MÜCADELE:

(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz.