Bedel ödetmeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine dün Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, İdlib'deki alçakça saldırıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in sekizinci toplantısı sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:"İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Ve öyle ki rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırıları neticesinde İdlib, ki 3-4 milyon insanın yaşadığı bir yer. Bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar maalesef 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor.Çoluk çocuk yaşlı hep birlikte alabildikleri, kurtarabildikleri yatak, yorgan ne varsa sınırlarımıza geliyorlar. Zaten bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3.5 milyonu tamamıyla sınır bölgelerindeydi. Gelecek olan 1 milyon insanı biz nerelere yerleştireceğiz? Çok kısa bir süre önce bir deprem geçirdik. 10 bini aşkın ağır hasarlı binayı da süratle yeniden inşa edeceğiz. Orta, az hasarlı binalar var. Bütün bunlara yönelik yoğun bir çalışmanın içine girmemiz lazım. Şu anda da kış mevsimi içine girdik. Bir taraftan mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Onun için karşı tedbirler almak durumundayız.. Bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Biz bunun çalışmasını yaparken ki sınırlarımızdan Suriye içine 30-40 kilometre hatta briket evler yayıyoruz. 25 -30 metrekare bu briket evleri onlara barınak olarak alacağız ve oralara yerleştireceğiz. 25-30 bin barınak yapalım ilk etapta dedik. Onları orada barındıracağız.Fakat bir de ne görelim, ne yazık ki rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu hava saldırısı neticesinde askerlerimiz şehit oldu. Tabi artık dedik ki olacak gibi değil ve karşı tarafa bu noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesinde bu çalışmaları sürdürelim.Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin süreceğini teyit etmek istiyorum. Ukrayna, Kırım Tatarı, Gagauz ve Ahıskalı pek çok soydaşımıza ev sahipliği yapıyor. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.Güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle mücadele konularını ele aldık. Necip Hablemitoğlu konusunu da tekrar masaya yatırarak, failinin Ukrayna'da olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları Sayın Zelenskiy'e ayrıca takdim ettim." Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de İblib şehitleri için başsağlığı dileğinde bulunarak, "6 yıldır savaş içinde bulunan Ukrayna, bu kaybın acısını çok iyi anlıyor ve paylaşıyor" dedi. Türkiye ile imzaladıkları askeri mali işbirliği anlaşmasının çok önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bunun sayesinde Ukrayna ordusu, Türk ortaklarından yardım alacak. Minnettarız" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında İdlib'de 8 şehidimizin olduğu alçakça saldırıya karşı ilk tepkisini bu sözlerle gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları;Türkiye Suriye rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırının cevabını daha önceki saldırılar gibi misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerekse havadan F16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçakça saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyonun sürekli hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ile 35 civarında karşı taraftan bu ekibin içerisindeki Suriyeli ekip etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok. Rus yetkili makamlarına 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir ve bizim önümüzü kesme gibi bir durum olmasın' diyoruz. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide. Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) belirlemiş olduğu noktaları tamamen ateş hattında tutuyor.(Rusya ile görüşmeye dair soru üzerine) Dışişleri Bakanımız olsun, MİT Başkanımız olsun, Savunma Bakanımız olsun kendi muhataplarıyla görüşme kanallarını aralıyorlar. Bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak tabi ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğiz. Ancak arazide gerek Rus gerek se bizim generallerimiz var. Bu generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz.Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayii işbirliği gibi alanlarda gelişme kaydediyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenskiy ile ticaretimizi 2023'te 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içerisinde tamamlama noktasında kararımızı verdik.BAŞKANRecep Tayyip Erdoğan, Kiev'de ilk olarak Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Ardından Marinskiy Sarayı'na geçen Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Erdoğan, tören kıtasını "Slava Ukraine (Yaşasın Ukrayna)" diyerek selamladı. Erdoğan ve Zelenskiy, ortak basın toplantısından sonra DEİK'in düzenlediği Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmini iki kat artışla, 4.8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı 2023 itibariyle hedefliyoruz" diye konuştu. Bunun için en büyük ihtiyacın serbest ticaret anlaşması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ticaret bakanlarımız kendi aralarında, bu mutabakatın adeta metnini imzaladılar. İnşallah kısa sürede iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi umut ediyoruz" dedi. Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini de Borispol Havalimanı'nda kabul eden Erdoğan, ardından Türkiye'ye hareket etti.BAŞKAN Erdoğan ve Zelenskiy'nin basın toplantısı öncesi ortak bildiri ile 6 mutabakat zaptı ve anlaşmanın imza töreni gerçekleştirildi. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri, Erdoğan ile Zelenskiy tarafından imzalandı. Bir anlaşmayı da Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzaladı.Stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savuna geldik, savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ukrayna ile yakın ilişkimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarları. Kırım Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla da bu konuyu sık sık ele alıyoruz.(ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' diye lanse ettiği İsrail planı üzerine) Netanyahu'nun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı gerçekten manidar. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişi ile Trump'ın bir araya gelmesi ve orada da üç tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, maalesef zilletin bir ifadesidir. Plan yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşünü engelliyor. Bu rakam 5-6 milyon. En büyük felaket, cinayet bu.

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