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'de operasyonu: 7 gözaltı

’nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 13:58 ABONE OL
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Biga ilçesinde bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fizik takip sonunda da operasyon başlattı. Arama köpeği 'Roket'in de görev aldığı operasyonda, şüpheliler M.C., M.S., C.B., İ.K., D.S., M.A. ve M.K. gözaltına alındı.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan sorgulanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar ile 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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