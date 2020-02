Esad rejimi yıkılmadan Suriye’ye huzur yok

İDLİB

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından TSK unsurlarına yönelik yapılan ve 8 şehit verilen kalleş saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in uzun süredir bölgesel gerilim ve çatışma ortamının ağırlık merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Sınır hattımızın Suriye yakasında insani ve vicdani felaketler seriye bağlanmış, katliamlar dehşet verici bir seviyeye tırmanmıştır. Rusya ve İran destekli Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, resmen şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür" açıklamasında bulundu.Bahçeli, "Esad ile Putin'in tezahür eden hedeflerinin sulh, sükunet ve suhulet olmadığının açıktır. Bu saldırı bardağı taşıran son tahrik damlasıdır. Üstelik askerlerimizin yer alacakları alanların koordinatları muhatap ülkelerle paylaşılmasına rağmen bu saldırının yapılması sadece alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlıktır. Türkiye bu hunhar provokasyonun cevabını misliyle vermiş, azimle, inançla ve cesaretle de vermeye devam etmektedir. Katiller döktükleri kanın bedelini şu ya da bu şekilde ödemelidir. Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir" ifadesini kullandı.Bahçeli, "İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır. Bunun yanında sınırlarımıza dayanan on binlerce sığınmacının müsebbibi Suriye ve destekçisi Rusya'dır. Türkiye milli güç unsurlarını derhal ve devasa bir şuurla harekete geçirmeli, ateş nerede yanıyorsa orayı söndürmeli, fitne ve musibet nereyi kavramışsa orayı kesip atmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir" dedi. ANKARAZALİM Esad ateşkes kararlarını her seferinde çiğnemiş, sivillere yönelik saldırılarına devam etmiştir. Ne Rusya ne de Suriye/İran; Astana zirve kararlarına, Soçi mutabakat süreçlerine riayet etmemiş, saygı duymamış, gerekli olan sağduyu ve samimiyeti göstermemiştir. Siyasi çözüm arayışları her seferinde çuvallamış, Cenevre görüşmelerinden de netice çıkmamıştır. Anlaşılmaktadır ki, Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.Esad rejiminin saldırısına Ankara'da siyasiler sert tepki gösterdi:Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır.İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.Kahraman askerlerimize rejim unsurları tarafından yapılan bu hain saldırıya cevap verildi ve verilmeye devam edilecek. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır.Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın maskesi düşmüştür.