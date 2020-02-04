Şehit evlerine ateş düştü

Şehitlerden Uzman Çavuş Şükrü Özler (22) ve Uzman İstihkam Onbaşı Uğur Kurt'un (26) Gaziantep'teki ailelerine acı haberi askeri yetkililer verdi. Özler'in eşinden ayrılmış olan annesi Canan Abo acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası Kurt'un acı haberiyle yıkılan baba Abdurrahman ile anne Döndü Kurt'u yakınları teselli etti.Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan anne Fatma Orhan (50) fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Baba Ali Orhan'ın (54) kamyon şoförü olduğu ve şehir dışında olduğu belirtildi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in (27) Osmaniye'de yaşayan babası Cemal ve anne Yeter Deprem acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi. Deprem 2 yaşında bir çocuk babasıydı.Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in İstanbul Tuzla'da acı haberi alan ağabeyi Mücahit Demir'i akrabaları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Ağabey Demir, "Akşam bizim arkadaşa 'Suriye'ye geçiyorum' demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri. En son bir hafta oldu görüşeli. Anne babamla her gün konuşuyordu." dedi. Şehidin Sakarya'da bulunan anne ve babası haberi alınca Tuzla'ya geldi.Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın (25) Aksaray'daki babası Ata Yıldız ve yakınları acı haberle yıkıldı. Evli ve bir kız çocuğu babası olan şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın eylülde hayatını kaybettiği öğrenildi.Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde acı haberi alan baba Ramazan katran gözyaşlarına boğuldu. Katran'ın annesin daha önce öldüğü öğrenildi.Sivil şehit 3 çocuk babası İsmail Akatay'ın (34), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesi acı haberle yıkıldı./ SABAH

BUGÜN NELER OLDU