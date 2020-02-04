Türkiye ayağa kalktı! 3 ayrı suçtan dava açıldı ama CHP, SP ve İYİ Parti sessiz!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'te bölge sorumlusu olan kadın personeli başı örtülü oldukları için aşağılayıp hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılığa yapılan suç duyurusunun ayrıntılı dilekçesi sunuldu.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILAN 15 KADIN…

27 Ocak'ta da tazminatsız işten çıkarılan kadınlardan 15'i adına avukat Ferah Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

SKANDAL HAKARET VE NEFRET İFADELERİ DE DİLEKÇEDE

3 AYRI SUÇTAN DAVA

3 sayfalık dilekçede, Yeşim Meltem Şişli ile Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.