Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemede bulundu

Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, bölgesinde incelemede bulundu

HAZİNE ve Maliye Bakanı ile Çevre ve , 'da depremden etkilenen 'nde incelemelerde bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 18:50 ABONE OL
Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemede bulundu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, daha sonra sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Albayrak ve Kurum, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemede bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN