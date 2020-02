FETÖ, rezilliğin gönüllüsü oldu

FETÖ'nün New Jersey'deki bir okulu, eyalette zorunluluk kapsamına giren lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) müfredatının test edileceği okullar arasına girdi. Pilot uygulama için eyalet çerçevesinde kendi isteği ile başvuru yapan 50 okul arasından seçilen 12 okulun belirlendiği listede, FETÖ bağlantılı Bergen Art and Science Academy isimli sözleşmeli (charter) okul da yer aldı. Kendi tabanına muhafazakar bir yaşam algısı empoze eden FETÖ'nün ABD'de, kendi takipçilerinin çocuklarının da eğitim gördüğü sözleşmeli okullarında LGBT pilot eğitimi vermek için gönüllü olması tepki yarattı.Öte yandan, geçen yıl yürürlüğe girmesine rağmen 2020- 21 dönemi orta ve lise müfredatlarında ilk defa şubat ayında test edilecek olan LGBT eğitimi, bölgedeki Müslüman ve Hristiyan grupların tepkisini çekti. Çok sayıda Müslüman ve Kıpti Hristiyan ebeveyn, geçen hafta yapılan Jersey City Eğitim Kurulu toplantısına katılarak eyalet tarafından zorunlu tutulan LGBT müfredatının uygulamasını kınadı. New Jersey'de St. George & St. Shenouda Kıpti kilisesi papazı Thomas Nashed ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Müfredatı eleştirenler başkalarına nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaya çalışmıyorlar. Fakat, bu uygulamanın bir tür LGBT telkini olduğunu düşünüyorlar" dedi. Bergen Arts & Science Charter School, Kuzey New Jersey'de FETÖ tarafından işletilen iLearn Schools Inc. isimli şirkete bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

