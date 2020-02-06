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'de operasyonu: 3 gözaltı

'de terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriyeli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:36 ABONE OL
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar sonunda, Suriye'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüpheli teslim edildi. Jandarma, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak İ.M., M.E. ve J.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği bildirilerek, şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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