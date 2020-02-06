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Şehit gözyaşlarıyla toprağa verildi

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Şehit Deprem gözyaşlarıyla toprağa verildi
İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi emleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Anne Yeter, baba Cemal Gürsel ve eşi Berna Deprem ile yakınları gözyaşları döktü. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Vali Ömer Faruk Coşkun, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ise annesinin kucağında geldiği cenaze töreninde babasının tabutuna son kez dokundu. 4 yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevliyken, geçici görevle önce Mardin'e ardından İdlib'e giden Deprem'in, şehadetinden 2 gün önce ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. SABAH
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Şehit Deprem gözyaşlarıyla toprağa verildi
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