Son dakika: Biri gri listede olan toplam 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.