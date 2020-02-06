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Son dakika: Biri gri listede olan toplam 5 terörist teslim oldu

'nün ikna çalışmaları sonucu; 1’ i Terörden Arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, ’ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24’e yükseldi.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika: Biri gri listede olan toplam 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

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Son dakika: Biri gri listede olan toplam 5 terörist teslim oldu
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