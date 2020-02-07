AP’nin husumeti alenileşmiştir

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK/ YPG'ye kucak açan Avrupa Parlamentosu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye husumetinin alenileştiğini belirterek şunları söyledi:AB, hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur.Kandil Avrupa Parlamentosu'na taşınmıştır. Masumların canına ve varlık haklarına, ülkemizin ve milletimizin egemenlik değerlerine kast etmek için saldırı üstüne saldırı yapan seri katiller Avrupalı dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir.Terörizm Avrupa'ya yuvalanmıştır. Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye'ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır.Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri iffetsiz bir uydurmadır.Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütlerine destek veren Avrupa Parlamentosu'nun bu karanlık ve kirli tutumunu açıktan ve kararlı bir şekilde kınamaktadır. ANKARA

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