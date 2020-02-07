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Kandil’in katilleri AP’ye taşındı

AP’nin, PKK’lıların katıldığı “Kürt Konferansı” düzenlenmesine tepki gösterdi. Bahçeli ise, “Kandil ’na taşınmıştır. Seri katiller dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir” sözleriyle skandala tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Kandil’in katilleri AP’ye taşındı

Adalet Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine sert tepki gösterdi. 5 Şubat'ta Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansa, PKK terör örgütünün yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosunda konuşmacı rolü verilmesi vahim ve kabul edilemez bir durumdur.
* Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır.
* Geçtiğimiz günlerde Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı kişilere karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmişti.
* Hukuku açıkça çiğneyen bu kararın, Avrupa Parlamentosu'ndaki söz konusu skandal konferansı teşvik ettiği anlaşılmaktadır.
* Bu gelişmeler geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak anlamına gelecektir.
* Terör bir insanlık suçudur ve bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirmektedir. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir.
* Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz. ANKARA

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Kandil’in katilleri AP’ye taşındı
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