“Sana gelinlik giydirmek istiyorum kefen değil kızım”

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK tarafından zorla ve kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti, 157 günü geride bıraktı. Aile sayısı ile Aslıhan ve Nizamettin Eşrefoğlu çiftinin katılımıyla 83'e yükseldi. PKK'nın 5 yıl önce kaçırdığı Hüseyin Eşrefoğlu'nun annesi Aslıhan Eşrefoğlu, evladının sesini duyup teslim olmasını istedi. Van'da 2012'de 13 yaşındayken kaçırılan Şerima Sancar için oturma eylemine katılan anne Nazlı Sancar, kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini belirtti. Kızına bir yolunu bularak bölücü örgütten kaçmasını isteyen Nazlı Sancar, şunları söyledi: "Kızım gel, devletine teslim ol. Hepimiz seni çok özledik. Senin kahrından hepimiz öleceğiz. Sana gelinlik giydirmek istiyorum, kefen değil. Ben seni onlar için büyütmedim. Gece gündüz ağlamaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Beni görüyorsan, duyuyorsan, gelmiyorsan sana hakkımı helal etmiyorum." Bu arada 8 ay önce PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (21) de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.