Şehit korucu ve itfaiye erleri Van’da uğurlandı

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ÇIĞ şehiti olan 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiye eri için Van Çatak'ta tören düzenlendi. Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakan aileleri askerler teselli eti. Bakan Soylu da şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.Törenin ardından itfaiye erleri Emrullah Ersari ile Fevzi Sevinç ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Güvenlik korucuları Nesim Yavuz, Tahsin Karan, Nimet İnçamur, Hekim Kazgan, Mehmet Esen, Nimettulah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Metin Mantaş da 3 mahalledeki mezarlıklara defnedildi.