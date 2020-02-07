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ifade verecek

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Yeşim Meltem Şişli ifade verecek
İBB'ye bağlı İSMEK kurslarında görevli başörtülü çalışanlara hakaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli müfettişlere ifade verecek. Hakkındaki suç duyurularına ve ifadelere rağmen hakkındaki soruşturma sürüncemede bırakılan Yeşim Meltem Şişli, bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından sorgulanacak. İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin çalışmaya başladığını, Şişli'nin de pazartesi günü müfettişlere ifade vereceğini belirtti.
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Yeşim Meltem Şişli ifade verecek
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