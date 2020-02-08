Çin’den hayvan ithalatı durduruldu

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili basın açıklaması yaptı:* Dünya Sağlık Örgütü gelecek hafta koronavirüs salgınına karşı araştırma ve inovasyon forumu düzenliyor. İkisi bilim kurulumuzdan, 3 temsilci ile katılacağız.* Çin uçuşları için başlatmış olduğumuz termal kamera taramalarını yurtdışından gelen yolcuları kapsayacak şekilde genişletmiştik. 17 havaalanındaki taramalarda şüpheli yolcu çıkmadı.* Hayvan kaynaklı koronavirüs bulaşmasını önlemek için Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici olarak durduruyoruz. Ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünler bulunmakta.