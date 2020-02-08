Enkazın kaldırılmasına yarın başlanacak

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin öldüğü, 180 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan dün olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından da yaralıları hastanede ziyaret eden Turhan, "Şu anda bir Çin vatandaşı da yoğun bakımda, şuuru yerinde değil " dedi. Kaza İnceleme Kurulu'nun görevine başladığını, üretici firma kaza inceleme ekiplerinin de İstanbul'a geldiğine işaret eden Turhan, "Enkazın kaldırılmasına pazar günü (yarın) başlanacak" diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 54 kişiden 12'sinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.İGA'dan yapılan açıklamada da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza sonrası İstanbul Havalimanı'na gelen uçuşlardan elde edilen tüm gelirin AFAD'a bağışlandığı bildirildi.Bu arada İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu adına, gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Ali Taşar, "Bu şahıs İGA ve yöneticilerini, Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili bir kumpas içerisinde göstermek, daha da ötesi bu talihsiz kazayla ilişkilendirmek gibi hem akla hem ahlaka ve hem de insanlığa son derece aykırı bir imada bulunmuştur" dedi.* Kazada hayatını kaybeden Alev Gençoğlu (61) için dün Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı. Arkadaşı Dilek Parıldar, Gençoğlu'nun İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi.Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş" dedi.* Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar (30) da memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi. Gazi Ömer Bey Camisi'nde taziyeleri kabul eden Koçar'ın eşi Gökhan Koçar, annesi Zülfiye ile babası Cemil Bilgi büyük üzüntü yaşadı.* Yaralanan kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Ferdinant Pondaag hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. Güney Koreli Pondaag'ın 14 aydır Pegasus'ta uçtuğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU