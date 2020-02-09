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'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu

Artan dolandırıcılık olaylarının ardından 'da polisler ev ev gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Son dakika gelen bilgilere göre ekipleri, ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşte detaylar...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.2.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 11:33 ABONE OL
Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılık uyarısında bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak kandırdıkları kişileri dolandıranlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri ev sakinlerine hiçbir kamu görevlisinin hangi nedenle olursa olsun para ve altın istemeyeceğini söyleyerek, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesini istedi.

Ev sakinleri, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, telefonla dolandırıcılıkla ilgili uyarıların yer aldığı broşürler de dağıttı.

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Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu
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