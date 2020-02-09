CHP’li belediye ‘Cumhuriyet’ ismini kaldırdı!

İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi, 5 Şubat'taki meclis toplantısında ilginç bir karara imza attı. CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'nun teklifiyle Zuhuratbaba ve Kartaltepe Mahalleleri sınırı içerisinde bulunan 'Cumhuriyet Meydanı' ismini 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' olarak değiştirdi. Teklife AK Parti ve MHP meclis üyeleri ret oyu kullanırken CHP'nin 'Cumhuriyet' ismini sildirerek yerine ünlü aktörün ismini vermesi şaşırttı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç imzalı 'İmar ve Şehircilik Başkanlığı'ndan Başkan Bülent Kerimoğlu'na 'Cumhuriyet Meydanı İsim Değişikliği' konulu ve 29 Ocak 2020 tarihli bir dilekçe sunuldu. Dilekçede, meydanın isminin vefat eden Türk Sineması aktörü Tarık Akan'ın ismiyle değiştirilmesi, 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' ismini alması teklif edildi.Yazıda, "İsmin 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' olarak değiştirilmesinin makamınızca uygun görülmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla tescil edilip valilik makamında onaylandıktan sonra kesinlik kazanacaktır" denildi. Teklife AK Parti meclis üyeleri Halit Cebeci, Servet Toraman, Ömer Kaan Kara, Suat Karaçorlu, Emine Dirican ve MHP meclis üyesi Ahmet Altın 'ret' verdi. 6 ret kararına karşın talep oy çokluğu ile kabul edildi.

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