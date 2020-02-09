FEFÖ’nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, FETÖ'nün siyasi ayağının CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları olduğunu iddia etti. Ünal, "FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsak, bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bunlarla söylem-eylem birliği yapan, ittifak kuran ve sözcülüklerini üslenen Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıdır. Kim aynı pozisyonu aldıysa FETÖ'nün siyasi ayağı odur" dedi. aHaber'in Toplumsal Hafıza programında katılan Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkan mesajlar şöyle:Suç ve terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra, devlet bunlara karşı işlem yapmak istediğinde sen ne diyordun? Delil var mı delil diyordun. O yüzden eğer biz, şimdi sizin görüntülerde de çok net bir şekilde ortaya çıkıyor; biz FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsak, burada bizim temel kriterimiz, bunların bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra hem söylem birliği, hem eylem birliği, hem de destek olarak bunların en çok yanında duran ve bunlarla ittifak oluşturan, bunların sözcülüğünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıdır. ANKARA

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