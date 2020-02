Türkiye’ye yönelik siber saldırılara geçit yok

SİBER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın resmen açılışı yapılacak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kapılarını Anadolu Ajansı'na (AA) açtı. Siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor. Türkiye genelindeki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar burada anlık belirlenerek bertaraf ediliyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, siber saldırıların son yıllarda daha da önem kazandığını, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konumun da etkisiyle siber güvenliğinin sağlanmasının vazgeçilmez hale geldiğini söyledi. Bugünün dünyasında bütün işlemlerin bilgisayarlardan ve mobil cihazlar üzerinden yapıldığına işaret eden Sayan, söz konusu cihazları kullanırken oluşturulan konfor alanında tehditlerle de karşı karşıya kalındığını anlattı. Sayan çalışmalarını "Tamamen milli ve yerli imkanlarla oluşturduğumuz yazılımlarla ülkemizi siber tehditlere karşı 'Ben de ülke savunmasında varım' diyen arkadaşlarımızla 7/24 koruyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1200'ü aşkın siber timimiz var. Siber tehditlerin savuşturulduğu bu merkezde ise 150 kişilik uzman ekip operasyonu yönetiyor. Bu ekipler, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki SOME'lerle koordineli çalışıyor. Bu ekiplerde 4 bine yakın kişi SOME İletişim Platformumuza kayıtlı durumda bulunuyor. Koordinasyon buradan yapılıyor. Yani biz burada siber tehditleri algılıyoruz, SOME İletişim Platformu üzerinden yapılması gerekenleri paydaşlarımıza iletiyoruz ve takipçisi oluyoruz" sözleriyle anlattı.TÜRKIYE'YE yönelik geçen yıl 150 bin siber saldırı gerçekleştirildiği bilgisini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bu bir önceki yılın tam iki katı" ifadesini kullandı.