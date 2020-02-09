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Yarın mi? Bir ilde daha okullar tatil edildi! için açıklama

Kar yağışının yurt genelinde etkili olduğu haftasonunun ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkilendi. Yarın mi? sorusunun cevabı da valilik açıklamalarıyla bir bir cevap bulmaya başladı. Buna göre 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilerek kar tatili ilan edildi. İşte ayrıntılar

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 11:09 ABONE OL
Yarın okullar tatil mi? Bir ilde daha okullar tatil edildi! Van için açıklama

Van'da yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yarın okulların tatil edildiği ilan edildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu bir ilde daha cevabını buldu. Van için yapılan açıklamada Valilik il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın okulları tatil ilan ederek eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

ENGELLİ VE HAMİLE MEMURLAR İÇİN DE TATİL

Van Valiliğinden yapılan okul tatili açıklamasına ek olarak, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Yarın okullar tatil mi? Bir ilde daha okullar tatil edildi! Van için açıklama
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