22 milyonluk vurgun sonrası CHP'li belediyede inceleme başlatıldı... Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç gözaltına alındı

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturma sürüyor.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Yalova Belediyesi'nde inceleme yaptığı bildirildi. KOM ekiplerinin saat:16.00 sularında belediyeye geldiği ve incelemede bulunduğu öğrenildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve belediye kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ifadesinde Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i suçladı ve Halit Güleç'in söz konusu usulsüz işlemlerden haberdar olduğunu açıkladı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Müteahhit Bekir Bilgi ise ifadesinde; Reşat Elgin tarafından düzenlenen belgeler ile kendisine 32 ödeme kalemi ile 1 milyon 20 bin TL paranın ödendiğini doğruladı. Bekir Bilgi, bu paraların bir kısmını Reşat Elgin'in talimatıyla Yalova Belediyesi'nin icra avukatlarına gönderilmek ve belediye borçlarının ödenmesi amacıyla Reşat Elgin tarafından alınmak üzere Yalova'da bankanın yanında bulunan Efe Tur yazıhanesine bıraktığını anlattı.Bekir Bilgi, tahmini olarak 1 milyon 20 bin TL paradan 250 bin TL ila 300 bin TL'nin Yalova Belediyesi'den yaptığı işlerin bedeli alacaklarına karşılık aldığını diğer paraları ise Efe Tur yazıhanesine bıraktığını söyledi.İçişleri Bakanlığı müfettişleri; geçtiğimiz hafta Yalova Belediyesi'nin hesaplarını ve ihaleleri inceleme başladı. İddiaya göre Yalova Belediyesi'nde iki ayrı hesap tutulduğu tespit edildi. Yalova Belediyesi'nin resmi ve gayri resmi (gizli) hesap olmak üzere iki hesabın tutulduğu öne sürülüyor. Gayri resmi hesapta müteahitlerden alınan bağışlar olduğu iddia edildi.Yalova Belediyesi hesaplarında açığın ortaya çıkması üzerine Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile 22 Milyon TL'yi kaçırdığı iddia edilen Reşat Elgin'in 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde toplantı yaptığı, görüşmenin ardından Reşat Elgin'in belediye garajında bulunan aracına binerek sırra kadem bastığı öne sürüldü.Reşat Elgin'in, yasal ve gayri resmi hesaplara baktığı, Elgin'in 22 milyon TL'yi alıp kaçtığı öne sürülüyor.İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; Yalova Belediyesi'nin ihalelerini incelerken açığı tespit ettiği ifade ediliyor.