Barış ve huzuru tehdit eden bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu üyeleri ve konferansın katılımcılarına hitaben yazılan mektupta özetle şu ifadeler yer alıyor:

* Dünyanın gündemine sözde "Yüzyılın Planı" adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye'nin Kudüs'ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir.





Başkan Erdoğan, geçen hafta AK Parti Grup Toplantısı'nda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına 1947'den bu yana işgal edilen Filistin topraklarını işaret eden haritayla tepki gösterdi.



BAZI İSLAM ÜLKELERI İŞGAL TARAFTARI

* Müslüman ülkeler olarak bu süreçte bize düşen sorumluluk, Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini korumak, barış çınarı Kudüs'e sahip çıkmak ve Filistinliler'in haklarını savunmaktır. İsrail yönetiminin sergilediği haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve kıyıma karşı bazı İslam ülkelerinin, bu işgal planının taraftarı bir tutum benimsemeleri kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki İslam aleminin onuru ve ortak davasıdır. İslam alemi bölünmeden, parçalanmadan ve görüş ayrılığından sıyrılmadığı sürece, İsrail ve destekçileri hain planlarını uygulamaya devam edecektir. Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusundaki itirazlarımıza; barışı, adaleti ve bağımsızlığı savunmaya devam edeceğiz. İslam ülkelerinin birlik içinde Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi hususunda kararlılıklarını göstermesi arzumuzdur.

* Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'na Kudüs davasına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Kudüs sevdalısı parlamenterleri buluşturan, etkinliklerle Kudüs davasını sürekli gündemde tutan ve Filistin halkının onur mücadelesine destek veren oluşumun tüm üyelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstişarelerinizin Kudüs'ün kurtuluşuna ve İslam aleminin uyanışına vesile olmasını diliyorum.







'TÜRKİYE VE İTALYA, ALTERNATİF BARIŞ PLANI HAZIRLAMALI'

Malezya'daki Kudüs konferansına ülkesini temsilen katılan İtalya Temsilciler Meclisi milletvekili Michele Piras, "Türkiye ve İtalya, Trump'ın sözde barış planına karşı Filistin için alternatif barış planı hazırlayabilir. Batılı ve Doğulu güçler, bir süredir Orta Doğu'da güç kazanmaya çalışarak dünyaya yeni adaletsizlikler ve baskılar getirmekte. Kudüs elbette ki Filistin'in başkentidir. Buraya Filistinlilerin davasını sürdürmek ve ABD Başkanı'nın sözde barış planına 'hayır' demek için geldim. Türkiye ve İtalya bir araya gelmeli ve hakiki barışın sağlanması için ortak çalışmalıdır" dedi.







İSRAİL BAŞBAKANI: YENİ HARİTAYI DÜZENLEMEYE BAŞLADIK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada harita çalışmalarının birkaç hafta içinde biteceğini belirtti. Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti. Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını da iddia etti. ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.





NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı törende, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikah şahitliğini yaptı.





Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı törende, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan, bir süredir tedavi gören AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ı da evinde ziyaret etti.