Belediye vurguncusu için 5 gün gözaltı süresi

CHP'li Yalova Belediyesi'nde çalışırken belediyenin topladığı parayı paravan şirkete aktardığı iddiasıyla aranırken Denizli'de yakalanan kayıp muhasebe görevlisi Reşat Elgin'in sorgusu dün başladı. 20 milyon lirayı bulabilecek bir miktarın kaybolmasından sorumlu tutulan Elgin için 5 günlük gözaltı süresi alındı. Kasası boşaltılan Yalova Belediyesi'nde muhasebe çalışanı olarak görev yaparken aniden masasını toplayıp ortadan kaybolan Reşat Elgin, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibiyle önceki gün Denizli'de yakalanmıştı. Bir taksisi bulunduğu ortaya çıkan ve 9 ay önce de Yalova'nın lüks bir sitesinde 1 milyon TL'ye bir daire satın aldığı tespit edilen Reşat Elgin ile irtibatı olduğu iddiasıyla Yalova'da müteahhitlik yapan Bekir Bilgi tutuklanmıştı. Elgin'le ilgili ilk incelemede 1 milyon 21 bin TL'nin kaybolduğu belirlenmişti. Reşat Elgin'in Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu dün başladı. Elgin için 5 günlük gözaltı süresi alındı. Savcılığın soruşturması kapsamında CHP'li belediyenin tüm mali trafiği de incelemeye alındı. Özellikle FETÖ'nün belediye imamı olarak bilinen Erkan Karaaslan'ın kurduğu ekibin 5 yıl önce belediyenin muhasebe müdürü Şenay Taş'ı çeşitli bahanelerle pasifize ederek yerine getirdiği işçi kadrosundan olan ve imza yetkisi olmayan Reşat Elgin'in adının karışmış olabileceği tüm ihaleler didik didik inceleniyor.

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