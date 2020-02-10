Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir zehir taciri gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli U.G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ORDU'DA DA OPERASYON VARDI

Ayrıca Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şahıstan 275 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden dolayı gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.