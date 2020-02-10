‘karşımızdakı güç insanlık vicdanının duvarından geri döner’

M

alezya'nınbaşkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansı'nda Türkiye ve Türk dünyası ülkelerinden temsilciler de Kudüs sorununu ayrı bir oturumla ele aldı. "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temalı konferansın ikinci gününde yapılan bölgesel oturumlar kapsamında düzenlenen ve AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'ın başkanlık ettiği "Türkçe Konuşan Ülkeler Oturumu"na Türkiye adına AK Parti İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Abdullah Güler ile CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'dan temsilciler katıldı. İşte oturumdaki konuşmaların satırbaşları;ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını 128 ülkenin reddetti.ABD, doları ve şantajları ile insanların iradesini teslim alamadı.Bu gösteriyor ki karşımızdaki güç ne olursa olsun insanlık vicdanının duvarından dönüyor. Latin Amerika ülkelerinden milletvekillerinin konuşmalarını dinledim.Müslüman dahi değiller ama gerekirse Filistin için silahlarını çekeceklerine dair ifadeleri var.İslam dünyasının 3 tane Harem-i Şerif'i vardır. İlk iki harem Mekke ve Medine'dir, üçüncü harem de Kudüs'tür.Haremlerimizden birine el konulmuş ve elimizden alınmıştır. Bizim bu savaşı yapmamız ve haremimizi elimize almamız lazım. Bugün bir haremimizi alırlarsa diğer haremlerimiz de tehlikeye düşecektir.İslam coğrafyası birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli.Türkiye, Kudüs davasında hemfikirdir. Filistin davası tüm insanlığın sorunudur.