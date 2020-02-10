Şehit oğlunun parkasını giydi

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BarışPınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde devriye görevi sırasında Kirpi tipi zırhlı personel taşıyıcısının devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş (23) dün Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cuma ve Emine Taş çiftinin 8 çocuğunun en küçüğü olan şehit Taş'ın cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişinin katıldı. Törende anne Emine Taş'ın (61) ağıtları yürekleri yaktı. Şehit oğlunun parkasını giyen anne Taş, "Hakkını helal et kuzum. Sabahlara kadar dua edip yolunu gözlüyordum. Oğlum, Rabbim seni benden çok daha fazla sevip cennetine aldı. Peygamber efendimize komşu yaptı yiğit Ceyhun'um. Benim analık hakkım ak sütüm gibi sana helal olsun evimin küçüğü. Yüreğim yanıyor kuzum" diyerek ağıt yaktı. Şehit Taş cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'nda toprağa verildi.