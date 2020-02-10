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Trump’ın sözde barış planına hayır mitingi

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Trump’ın sözde barış planına hayır mitingi
60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle dün İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Büyük Kudüs Mitingi' nde binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Kudüs'ü işgalini ön gören sözde barış planını protesto etti. Çeşitli siyasi parti ve STK temsilcilerinin konuşma yaptığı mitingde alanı dolduranlar "Amerikaİsrail Batsın", "Biz Kudüs'ün koruyucularıyız", "Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz", "Kudüs'e sözümüz var" yazılı pankartlar taşıdı. Öte yandan dün Fas ve Tunus'ta da Trump'ın planını protesto eden yürüyüşler düzenlendi.
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Trump’ın sözde barış planına hayır mitingi
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