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, 'daki terör saldırısını kınadı

, ülkesi 'nın Borno eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 23:27 ABONE OL
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
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