16 ilde organize suç örgütü operasyonu: 122 gözaltı, 15 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte iddiaya göre Serkan Kurtuluş isimli bir şahsın lideri olduğu suç örgütünde 143 şüpheliyi, Deniz Camgöz'ün lideri olduğu suç örgütünde de 53 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

165 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

165 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, 122 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve polis telsizi ele geçirildi. Şüphelilerin, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

15 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.