Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti! İYİ Parti milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu kimdir?

İHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İyi Parti milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 52 yaşında olan Türkoğlu'nun Nisa ve Oğuz adında iki çocuğu vardı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlenecek. 13 Şubat Perşembe günü ise Düziçi Merkez Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Düziçi Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.

İLİK KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

52 yaşındaki Türkoğlu, ilik kanseri nedeniyle Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

İYİ Parti Twitter hesabından da Türkoğlu hakkında taziye mesajı yayınlandı.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU KİMDİR, NERELİ?

1968 yılında Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğan Hasan Hüseyin Türkoğlu, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

Eğitim Durumu

1985 – 1989 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

1982 – 1985 Düziçi Öğretmen Lisesi

1979 – 1982 Düziçi Ortaokulu

1974 – 1979 Tatbikat İlkokulu



Üniversite eğitimini müteakiben 1990 yılında Adana kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.1992–1993 yılları arasında İngiltere' de yabancı dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı.



1991 Yılından itibaren sırasıyla Aydın-Karacasu, Bolu-Kıbrısçık Kaymakam Vekillikleri, Gaziantep-Yavuzeli Kaymakamlığı, Tunceli-Nazımiye Kaymakamlığı, Adıyaman-Besni Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2001 Yılında İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne, daha sonra Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2002 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve daha sonra da Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.



Milli Güvenlik Akademisinden 59 uncu dönem müdavimi olarak başarıyla mezun oldu.



2008 -2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.



2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmaniye Milletvekili seçilerek 24. Dönem TBMM üyesi olarak görev yapmıştır.