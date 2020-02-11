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şehitlerine son veda

'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda olan askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için memleketlerinde düzenlenen törenlerine binlerce kişi katıldı.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 13:31 ABONE OL

Rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz memeleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı.

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İdlib şehitlerine son veda
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