İdlib şehitlerine son veda

Rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz memeleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Son dakika! Türkiye İblid şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video
Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verildi.
Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı.