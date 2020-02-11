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’nin sağlık durumu iyi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Mehmet Özhaseki’nin sağlık durumu iyi
Antalya'da önceki gün geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tedavisi ardından taburcu oldu. Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Özhaseki taburcu oldu. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisini arayarak ve mesaj atarak "geçmiş olsun" dileklerini iletenlere teşekkür etti. Serik ilçesinde önceki gün Devlet Su İşleri mevkisinde meydana gelen kazada, Özhaseki ve yanındakilerin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.
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Mehmet Özhaseki’nin sağlık durumu iyi
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