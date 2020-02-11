Son dakika haberi: Adnan Oktar duruşmasına tahliye olan kadınlar da katıldı
Adnan Oktar davasının görüldüğü Silivri'den son dakika görüntüleri! Adnan Oktar organize suç örgütü davasında duruşmalar sürüyor. Duruşma sürecinin devam ettiği Silivri'den ajanslara ilginç kareler düştü. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.
Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:55Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 12:58ABONE OL
Bir grup Kedicik Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olmuştu.