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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'e tarihin en büyük asker sevkiyatı! Binlerce komando sevk edildi

'nin kentindeki ait gözlem noktalarına Esad rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırı sonrası 'a tarihin en büyük bölgeye gerçekleştiriyor. Tam teçhizatlı askeri araçlarla birlikte binlerce komanda da İdlib'deki sıcak bölgeye sevk edildi. A Haber muhabiri , 'nin Suriye sınırı olan 'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 19:37 ABONE OL
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'e tarihin en büyük asker sevkiyatı! Binlerce komando sevk edildi

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarına Esad rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırı sonrası TSK'a tarihin en büyük askeri sevkiyatını bölgeye gerçekleştiriyor. Tam teçhizatlı askeri araçlarla birlikte binlerce komanda da İdlib'deki sıcak bölgeye sevk edildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğurbaş, Türkiye'nin Suriye sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı! Binlerce komando... | Video

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'e tarihin en büyük asker sevkiyatı! Binlerce komando sevk edildi
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