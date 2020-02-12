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Ahlaken ve siyaseten iflas

Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır

Eda IŞIK Eda IŞIK Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Ahlaken ve siyaseten iflas
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü grup konuşmasında yaptığı açıklamalara AK Parti'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla" suçlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, , "FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür" değerlendirmesinde bulundu. Çelik, şu mesajı verdi: "Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar. Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir. Yönteminizi tanıyoruz. Maksadınızı biliyoruz." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar, milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir" açıklamasını yaptı.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır. Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir.

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Ahlaken ve siyaseten iflas
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